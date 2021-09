Gemeinde plant Versammlung

In Ilvesheim soll am Donnerstag, 18. November, eine Einwohnerversammlung stattfinden. Das geht aus einer Vorlage für die nächste Gemeinderatssitzung hervor. Das Gremium wird bei seiner Zusammenkunft am Donnerstag, 30. September, darüber entscheiden. Das Treffen der Bürgervertreter beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Genau dort soll im November auch die Einwohnerversammlung über die Bühne gehen. Laut Verwaltungsvorlage werden die Bürger dabei zwischen 19 und 21 Uhr über verschiedene Themen informiert. Einmal geht es um das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept IGEK. Teil davon ist eine Bürgerbefragung, deren Ergebnisse in der Versammlung vorgestellt werden könnten. In den vergangenen Monaten waren Fragebögen an alle Ilvesheimer Haushalte verteilt worden. Darin konnten die Einwohner Angaben dazu machen, wie Ilvesheim in Zukunft aussehen soll.

Information zu Überlandleitungen

Darüber hinaus möchte die Verwaltung erste Planungen zur Sanierung von Hebel- und Lessingstraße vorstellen. Diese ist eines der größten anstehenden Bauvorhaben in der Inselgemeinde. Das größte Ilvesheimer Sanierungsprojekt der kommenden Jahre ist die Erneuerung der Mehrzweckhalle. Dazu möchte die Verwaltung bei der Bürgerversammlung das Raumkonzept vorstellen.

Beim vierten Thema geht es um das Netzausbau-Vorhaben „Ultranet“. Damit ist die Aufrüstung von Stromleitungen in ganz Deutschland gemeint, um den Strom von Norden nach Süden zu transportieren. Voraussetzung dafür sind höhere Spannungen. Die entsprechenden Leitungen führen auch an Ilvesheim vorbei und müssen umgebaut werden.

Straßen und Radweg sind Thema

Außerdem möchte das Rathaus über den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim sowie die neue Landesstraße L 597 informieren. Dieser Punkt steht in der Ankündigung unter „Chancen für Ilvesheim und die Region“. Nach Fertigstellung der neuen L 597 wird deutlich weniger Durchgangsverkehr in der Schlossstraße erwartet. Der Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg soll in Ilvesheim unter anderem am nördlichen Ufer des Kanals entlangführen.

Der genaue zeitliche Ablauf der Veranstaltung ist noch nicht festgelegt. Außerdem sorgt die Corona-Situation noch für gewisse Fragezeichen. Je nachdem, wie sich die Situation im November darstelle, müsse man das Format anpassen.

Geplant ist aber dass auch externe Fachleute zu gewissen Themen sprechen werden. Danach haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.