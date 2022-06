Gastsänger gesucht

Ilvesheim. Ein Opernbesuch ist immer ein großartiges Erlebnis, selbst einmal aktiv in einem Ensemble mitzuwirken, aber ein noch viel höherer Genuss. Der MGV Liedertafel Seckenheim bietet zusammen mit der Aurelia Ilvesheim die Gelegenheit, bei der großen Operngala am Samstag, 12. November, mitzuwirken. Alle Chorgruppen sind beteiligt und singen berühmte Opernchöre aus Mozarts „Zauberflöte“, Wagners „Fliegendem Holländer“ sowie den Gefangenenchor aus „Nabucco“. Interessenten können sich per Mail an peter@imhof-web.de oder w.veth-Walter@web.de wenden (Telefonnummer angeben, im Gespräch gibt es nähere Angaben). sane

