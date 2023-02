Gala-Abend in Ilvesheim: Prinzessin Lena kann auch Tanz

Von Klaus Neumann

Das Vereinsheim des Karnevalvereins Insulana Ilvesheim (KVI) präsentierte sich einladend. Bunte Tücher zierten die Wände, die Tische waren mit Tischdecken, reichlich Deko und Tüll versehen, und die Gäste zeigten sich nicht minder festlich gewandet. Die Damen hatten die feine Robe gewählt, die Herren erschienen im edlen Anzug samt weißem Hemd, Krawatte oder auch einer Fliege um den Hals. Das waren die untrüglichen Zeichen für ein besonderes Ereignis. Der Karnevalverein hatte zu Ehren von Prinzessin Lena I. von Ulvinisheim zum Gala-Abend ins Vereinsheim eingeladen.

An solch einem Event wollten die Gäste adäquat teilnehmen. Schließlich kommt man nicht alle Tage mit einer Prinzessin auf Tuchfühlung, die mit ihrem roten, paillettenbesetzten Ballkleid die Blicke auf sich zog. Ihre Hoheit genoss den Abend sichtlich. Fernab stressiger Wochen, bei denen an manchen Tagen gleich mehrere Veranstaltungen besucht wurden, konnte sie mit ihren Untertanen in aller Gemütlichkeit plauschen. Die 27-Jährige findet das Programm zwar „anstrengend, aber auch schön“. Stets gut gelaunt und mit einem Lächeln, das ansteckt, begegnet sie den Menschen.

Mit ihrem Titel „von Ulvinisheim“ hat sie sich Pflichten aufgeladen. Bekanntlich steht dieser Begriff für die Gemeinde Ilvesheim. Im Jahre 766 konnte er erstmals im Lorscher Codex nachgelesen werden. Das Ilvesheimer Mädel Lena, Tochter von Karin und Hermann Keil, will mit ihrem Titel ihre Verbundenheit mit ihrer Heimatgemeinde ausdrücken. Die Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin arbeitet im Jugendzentrum. Bei der Spielvereinigung übernimmt sie als Dritte Vorsitzende Verantwortung. Zusätzlich bringt sie als Übungsleiterin Mitgliedern der SpVgg das Tanzen bei, ebenso wie beim Karnevalverein Insulana.

Die ehemalige Europameisterin im Line Dance hat es auch in der Praxis drauf, wie sie mit der Aktivengarde bewies. Die Tanzgruppe – sechs junge Damen, ein junger Mann sowie die Prinzessin – hatte in der Gestalt von Engeln und Teufeln quasi Himmel und Hölle bewegt, um einen Beitrag mit hoher Applausgarantie zu präsentieren.

Die Rakete eingeleitet

KVI-Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach fand es „spitze“ und leitete eine Rakete ein. Die Ehrengäste oder Vereinschefs nebst einer Delegation des Carneval-Clubs Glücksritter aus Ludwigshafen stimmten gerne mit ein.

Ihre Bühne hatte aber auch Kinderprinzessin Sophie I. von der Thielsburg. Sie verriet, dass sie mit großen und kleinen Narren gerne Party mache. Sie denkt aber auch an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, und sammelt Geld für die Bürgerhilfe.

Zu jedem guten Gala-Abend gehört auch die Eröffnung des Tanzes im Saal. Lenas auserwählter Partner war Ritter Lars van der Raaij, der ja mit seiner Ehefrau Juliane im Dauerabonnement die Hoheiten begleitet. Tanzen gehört da auch zu seinen Aufgaben. Nur ganz wenige Gäste sollten am Abend diesem Beispiel folgen, da konnte Alleinunterhalter Ralf Siegel noch so in die Tasten hauen. Das Tanzen überließen sie den Garden oder auch Lynn Zimmermann. Das quirlige Tanzmariechen hat aber auch den Beweis angetreten, dass es singen kann. In den Dschungel entführten zwei junge Damen von der Juniorengarde. Dort angekommen fanden sie noch Verstärkung durch Kinderprinzessin Sophie I. Gewöhnt furios, laut und schrill mischten die Newwlfezza Mannheim den Laden auf. Ihre Guggemusik ließ viele Gäste im Takt mittanzen. Den krönenden Abschluss setzte die Aktivengarde mit ihrem Showtanz.