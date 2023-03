Freie Wähler im Gespräch

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lust auf Ortspolitik?“ stehen die Freien Wähler in Ilvesheim allen Interessierten wieder Rede und Antwort. Am Dienstag, 7. März, geht es ab 19 Uhr im Clubhaus der Spielvereinigung um die Bürgermeisterwahl am 7. Mai 2023.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Günter Tschitschke bewirbt ein Mitglied der Gemeinderatsfraktion für dieses verantwortungsvolle Amt. Deshalb wird Günter Tschitschke an der Veranstaltung teilnehmen. Alle Interessierten haben die Gelegenheit, den Kandidaten in einem ungezwungenen Rahmen kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Außerdem wollen die Freien Wähler über den Haushalt der Gemeinde, den aktuellen Stand beim Kombibad sowie über andere aktuelle Themen berichten und sich auch den Fragen der Anwesenden stellen. kur/red