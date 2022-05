Forum für die Jugend

Was kann Ilvesheim für seine Kinder und Jugendlichen tun? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Jugendforum, das am Freitag, 13. Mai, im Jugendzetrum JUZ stattfinden wird. Auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten Workshops und Diskussionen zu aktuellen Themen der Gemeinde. Nun haben die Mitarbeiter des JUZ, Christian Hölzing und Lena Keil, neue Details zum Ablauf bekannt gegeben.

Der offizielle Teil beginnt um 15 Uhr mit einer Begrüßungsrunde. Um 16 Uhr starten die Workshops zu aktuellen Themen, die Kinder und Jugendliche in Ilvesheim betreffen. Sie sind in drei Bereiche aufgeteilt. Erstens: Welche Angebote gibt es allgemein für junge Menschen in der Inselgemeinde? Zweitens: Wie soll der Bauwagen gestaltet werden, den die Gemeinde als Aufenthaltsort für Kinder und Jugendliche anschaffen will? Drittens: Wie soll der Spielplatz Lessingstraße nach seiner Sanierung aussehen?

Um 17.30 Uhr beginnt das Abschlussplenum, hier werden die Teilnehmer ihre Ergebnisse vorstellen und mit Mitgliedern des Gemeinderats ins Gespräch kommen. Auch Mitglieder der Verwaltung sind beim Jugendforum dabei. Wer an der Veranstaltung teilnehmen will, kann sich noch bis Montag, 9. Mai, anmelden.

Das geht zum einen online über die Internetseite jugendbeteiligung-ilvesheim.de oder über das Anmeldeformular auf dem Flyer, der an vielen Stellen in Ilvesheim ausliegt. Das ausgefüllte Formular kann man dann entweder in den JUZ-Briefkasten einwerfen oder per Post an JUZ, Mühlkopf 4, 68549 Ilvesheim senden. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren sind eingeladen. Wer sich vorab schon über die anstehenden Themen informieren will, kann dies über ein Video tun, das die Kinder und Jugendlichen selbst gedreht haben. Es ist unter youtu.be/fPeq6t0z8EM zu sehen. tge