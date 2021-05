Folge der Pandemie?

Die Verwaltung hat den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzungen über die aktuelle Situation in der Schulkindbetreuung informiert. Konkret ging es um die Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung im kommenden Schuljahr. Laut Verwaltungsvorlage ist ein Rückgang der Anmeldungen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Für das kommende Jahr gibt es insgesamt 251 Anmeldungen, im Jahr 2017 waren es noch 278 – eine Entwicklung „äquivalent zu den rückläufigen Schülerzahlen“, wie die Verwaltung schreibt. In der Statistik hat das Rathaus die Anmeldungen überdies nach Betreuungsdauer aufgeschlüsselt (bis 14, 15, 16 oder 17 Uhr). Dabei sei ein Rückgang beim Betreuungsbedarf bis 17 Uhr zu verzeichnen, was auf die aktuelle Pandemie und die Homeoffice-Situation der Eltern zurückgeführt wird.

Schließung einer Gruppe möglich

Sollte die Entwicklung während des kommenden Schuljahrs darüber hinaus weiter rückläufig sein, werde man über die Schließung einer Gruppe nachdenken. Das Personal müsste die Stundenumfänge entsprechend reduzieren. Seit einigen Jahren gehört zur Nachmittagsbetreuung auch ein Hilfsangebot bei Hausaufgaben. Die Verwaltung erwägt, die Kosten mit in die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung aufzunehmen. Dieser Vorschlag fand unter den Gemeinderäten breite Zustimmung.