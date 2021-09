Film mit Diskussion im Anschluss

Anlässlich der Interkulturellen Woche 2021 zeigen der Evangelische Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim und der Arbeitskreis Integration Ilvesheim am Donnerstag, 30. September, den Film „Wir sind jetzt hier“ von Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenk. Darin geht es um geflüchtete Männer und das, was sie in Deutschland bisher erlebt haben. Im Anschluss findet eine Diskussion mit Filmemacher Schenk und einem Protagonisten des Films statt. Beide werden online zugeschaltet. Die Veranstaltung im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Ilvesheim beginnt um 19.30 Uhr. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Anmeldung unter 0160/97 70 64 19 oder an Tatjana. briamonte-geiser@kbz.ekiba.de tge

