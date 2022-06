Feldwegbrücke in Ilvesheim wieder komplett freigegeben

Ilvesheim. Die Feldwegbrücke in Ilvesheim ist ab sofort wieder für Fahrzeuge über fünf Tonnen freigegeben. Das teilte die Gemeinde mit. „Nach einer kurzen Umstellungsfrist wird auch der Busverkehr wieder normal laut Fahrplan fahren“, heißt es aus dem Rathaus. Die Überführung über den Neckarkanal war nach einem Schiffsunfall vor rund zwei Wochen kurzzeitig gesperrt worden. Ein niederländisches Tankschiff war mit seinem Führerhaus an der Brücke hängen geblieben, eine Person wurde leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 100 000 Euro (wir berichteten).

Bereits kurz nach dem Unfall durften Fahrzeuge unter fünf Tonnen die Brücke wieder passieren, für schwerere Maschinen blieb das Bauwerk zur Sicherheit gesperrt. Nun hat ein Gutachter die Brücke in Augenschein genommen und die Gemeinde konnte die Teil-Sperrung aufheben. Das ist besonders für die landwirtschaftlichen Maschinen, die die Brücke immer wieder passieren, eine gute Nachricht.

Auch der Busverkehr normalisiert sich dadurch. In den vergangenen Tagen konnte die Linie 626 die Stationen „Lange Morgen“, „Heddesheimer Straße“, „Neckarhalle“, „Mahrgrund und „Friedhof Nord“ nicht anfahren. Wie bereits erwähnt, wird der Bus nach einer kurzen Umstellungsfrist auch wieder an den genannten Stationen halten. Die Gemeinde weist darauf hin, dass Fahrgäste auf die aktuellen Aushänge an den Haltestellen achten sollen.