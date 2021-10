Feiern auf der „roten Insel“

Das graue Wetter konnte die Stimmung im Bürgerhaus Hirsch kaum trüben, als am Sonntagmittag der SPD-Ortsverein Ilvesheim zum alljährlichen „Jazz im Hirsch“ einlud. Im Rahmen eines zweistündigen Programms entführten Saxophonist Christan Seeger, Gitarrist Florian Hofmann sowie Bassist und Sänger Maurice Kühn das Publikum in die bunte Welt des Jazz.

Das Interesse war groß: Nicht nur einmal mussten im Saal mehr Sitzplätze, natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln, bereitgestellt werden. Der neue erste Vorsitzende des Ilvesheimer SPD-Ortsvereins, Thorsten Walther, zeigte sich erfreut über das Ergebnis der Bundestagswahl speziell auch in seiner Gemeinde. Auch SPD-Gemeinderätin und Organisatorin Dagmar Klopsch-Güntner freute sich über die „rote Insel Ilvesheim im schwarzen Meer des Rhein-Neckar-Kreises“.

Sebastian Cuny stellt sich vor

SPD-Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer lies per Brief Grüße aus dem Urlaub ausrichten und bedankte sich für die Unterstützung beim Wahlkampf. Bei dieser Gelegenheit stellte sich auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny vor, der im Frühjahr in den Landtag eingezogen war. Vormals im Gemeinderat in Schriesheim aktiv, ist der 43-Jährige in Stuttgart nun im Petitionsausschuss und im Ausschuss für Europa und Internationales tätig.

Auf musikalischer Seite ließ das „Christian Seeger Trio“, ganz in alter Jazztradition nach dem Saxophonisten benannt, keine Wünsche offen: Egal, ob berühmte Stücke wie Frank Sinatras „Fly me to the moon“ oder „Sag‘ mir quando, sag‘ mir wann“, Nummern von Jazz-Koryphäen wie Duke Ellington und Charlie Parker oder eine Jazz-Version von „Someday My Prince Will Come“ aus Walt Disneys „Schneewittchen“ – die studierten Musiker beeindruckten durch anspruchsvolle Soli, die offensichtliche Spielfreude und einen humoristischen, entspannten Auftritt.

Das Publikum belohnte sie mit enthusiastischem Applaus und startete nach der Zugabe gut gelaunt in den Sonntagnachmittag.