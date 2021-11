„Wenn man nach Ilvesheim reinkommt, sieht man linkerhand die Rose“. So oder so ähnlich wird dieser Satz vielen Menschen der Region schon lange im Gedächtnis sein. Denn wer vom Kreisverkehr aus in die Schlossstraße hineinfährt, kann das traditionsreiche Gasthaus „Zur Rose“, wie es mit vollem Namen heißt, kaum übersehen. Doch lange wird es das ortsbildprägende Lokal nicht mehr geben. Am 15.

...