Fähigkeiten auf dem Rad trainiert

Der Ilvesheimer Motorsport Club (IMC) hat auch in diesem Jahr wieder ein Kinderferienprogramm angeboten. Das teilte der Verein mit. Rund 20 Kinder durchfuhren einen eigens auf dem Festplatz aufgebauten Fahrradparcours. Sie wurden in vier Altersgruppen aufgeteilt. „Das Wetter passte und die Teilnehmer, Eltern, Besucher sowie die Helfer des IMC konnten zufrieden nach Hause gehen“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs.

„Positive Resonanz“

Von vielen Eltern habe man eine „äußerst positive Resonanz für die Veranstaltung“ erhalten. Bei den Übungen lag der Schwerpunkt darauf, wichtige Fähigkeiten für den Alltag zu trainieren. Dazu zählen laut IMC das Slalomfahren (Bereich Geschicklichkeit), das einhändige Fahren mit einer Kette im Kreis, das Handzeichen beim Abbiegen, aber auch das Spurhalten. Die Aufgabe: Keiner der Hindernisgegenstände durfte berührt werden. Es gab einen Probelauf und zwei Wertungsläufe. Der beste Wertungslauf zählte.

Als der zweite Lauf beendet war, ging es zur Auswertung und anschließend zur Siegerehrung. Für den ersten Platz gab es einen Pokal und eine goldene Medaille. Der Pokal wurde vom Ehrenvorsitzenden Gerhard Pfeifer. Der zweite und der dritte Platz wurden mit einer silbernen und bronzenen Medaille gewürdigt. Für alle anderen gab es kleinere Sachpreise. Zum Schluss durften die Erwachsenen den Parcours auch abfahren, um ihr Können zu testen. Drei Mutige gingen an den Start. Erster wurde Jens Heckendorf, zweiter Simone Seemann und dritter Gerhard Heckendorf.

Viele Gewinner

Die folgende Übersicht zeigt die Platzierungen, aufgeteilt in die einzelnen Gruppen:

Gruppe 1: 1. Platz Helene Bauer, 2. Platz Charlotte Bauer, 3. Platz John Eckert

Gruppe 2: 1. Platz Leyla Morsi, 2. Platz Marie Heckendorf, 3. Platz Florian Heckendorf

Gruppe 3: Colin Wenk (Gewinner ohne Gegner)

Gruppe der Vier- bis Fünfjährigen: 1. Platz Raik Seemann, 2. Platz Elias Yücel. red

