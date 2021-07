Exhibitionist stellt sich zwei Mädchen zur Schau - Zeugen dringend gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat sich am späten Freitagvormittag zwei 11 und 13 Jahre alten Mädchen in exhibitionistischer Weise zur Schau gestellt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Mädchen sich während einer Freistunde unter der Seckenheimer Brücke in Ilvesheim aufgehalten und wurden gegen 11 Uhr von dem Mann angesprochen. Im Laufe des Gesprächs entblößte er sich, worauf die Kinder davonrannten und in unmittelbarer Nähe zunächst Erwachsene ansprachen. Von der nahegelegenen Schule aus verständigten sie schließlich die Polizei.

Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, etwa 185 cm groß, sehr schlank und dunkelblonde, kurze Haare haben. Der Mann trug ein grünes T-Shirt, schwarze, knielange Leggings, dazu hatte er einen dunklen Rucksack mit einem orangenen Emblem dabei. Er sprach Deutsch, seine Aussprache war verwaschen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, insbesondere die Erwachsenen, die von den Mädchen kurz nach der Tat in der Nähe der Unterführung der Seckenheimer Brücke angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer 06203/93050, in Verbindung zu setzen.