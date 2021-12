Evangelische Kirchengemeinde mit vielen Angeboten an Weihnachten

Ilvesheim. Für alle Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Ilvesheim gilt seit Kurzem 2G. Das teilte die Gemeinde mit. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Außerdem wird um Anmeldung im Pfarramt gebeten. An Heiligabend gibt es ab Vormittag einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel über den YouTube-Kanal der Gemeinde. Der Link befindet sich auf der Internetseite der Kirchengemeinde. Um 18 Uhr gibt es die Christvesper, um 23 Uhr beginnt die Christmette. Am 25. Dezember findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst statt, tags darauf um die selbe Uhrzeit. Corona bedingt darf die Kirche derzeit nicht beheizt werden. Weiterhin gibt es am Kirchenportal jede Woche Leseandachten, auch telefonisch zum Nachhören unter 0621/39 99 97 62 oder auf der Seite www.ev-kirche-ilvesheim.de. Auch auf Facebook und Instagram ist die Kirche aktiv. Darüber hinaus gibt es Neues von der beliebten Inseljagd – und zwar ein „Christmas-Special“ mit 14 Stationen und weihnachtlichem Schnitzeljagd-Vergnügen. Weitere Informationen dazu hängen am Kirchengebäude aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1