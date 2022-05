Erstes Jugendforum für alle Generationen ein Erfolg

„Der Jugend eine Stimme geben“ – das war das Motto am Freitagnachmittag, als über 50 Kinder, meist im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, am ersten Ilvesheimer „Jugendforum“ im Jugendzentrum (JUZ) teilnahmen. In drei Workshops wurden Vorschläge erarbeitet, wie das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche der Gemeinde verbessert werden könnte; in den Pausen standen Spiele, Popcorn und alkoholfreie Cocktails für die Kinder bereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar habe man leider die Ilvesheimer Jugendlichen nicht erreicht, resümierte JUZ-Sozialarbeiter Christian Hölzing, jedoch sei er mit dem Interesse an der Veranstaltung insgesamt durchaus zufrieden. Auch die zehn Jahre alte Marlene freute sich, mitreden zu können: „Der Bauwagen ist sehr wichtig, dass auch Jugendliche sich treffen können.“ Beyza und Haya (beide 10) lobten auch die Freizeitgestaltung des Forums. Die Veranstaltung ist also für alle Generationen ein Erfolg gewesen.

Die Teilnehmer präsentierten nach den Workshops ihre Ergebnisse in einem Abschlussplenum mit Bürgermeister Andreas Metz und den Gemeinderäten Julia Weiss (SPD), Michael Haug (Grüne), Christian Kliebisch (Freie Wähler) und Katharina Kohlbrenner (CDU). Auch wenn es bereits ähnliche Veranstaltung gegeben habe, erklärte Bürgermeister Metz, sei das eigentlich schon für 2020 geplante Jugendforum die erste Veranstaltung dieser Art. Es handle sich um eine von drei Säulen des neuen Jugendbeteiligungskonzeptes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der erste Workshop beschäftigte sich mit dem Bauwagen, der in Ilvesheim Nord aufgestellt werden soll. Der Bauwagen sei vor allem als Treffpunkt für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren gedacht. Auch wenn diese im Forum nicht vertreten waren, sammelten die Kinder einige Ideen und Regeln. Wichtig sei ein Alkoholverbot, Rücksichtnahme und Ordentlichkeit. Der Wagen könnte mit Tischtennisplatte und Kicker, aber auch mit einer Sitzecke und einem Bücherregal ausgestattet werden. Für eine einfache Beleuchtung könnte man den Wagen ohne Anschluss ans Stromnetz mit einer kleinen Photovoltaikanlage ausstatten. Es seien aber immer noch einige logistische und sicherheitstechnische Fragen zu klären.

Wünsche und Träume

Der mit Abstand größte Workshop befasste sich mit Freizeitangeboten. Heraus kamen viele Vorschläge und Wünsche, von einem „Jungstag“ im JUZ und einer Handwerksstation am Neckar über ein diverses sportliches Angebot wie Frei- und Hallenbad, Kletterwand und Skateplatz, bis hin zu Träumen von Trampolinhalle und Motorradstrecke.

Den Abschluss machte der Workshop, der sich mit der Neuplanung des Spielplatzes Lessingstraße beschäftigte. Vorschläge hier waren neben einer Anlage, die Raum für möglichst viele Sportarten bietet, auch ein überdachter Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, ein Kletterparcours, Trampoline, sowie eine Abenteuerrutsche. Die hier entwickelten Ideen werden an den Spielplatzplaner weitergegeben und die Entwürfe dann wieder an die Kinder zurückgereicht, um den bestmöglichen Spielplatz zu planen. Die Gemeinderäte und Bürgermeister Metz freuten sich über die vielen kreativen Vorschläge, von denen „manche leichter, manche schwerer“ umzusetzen seien. Es seien aber viele schöne Ideen dabei herausgekommen, mit denen man weiterarbeiten könne.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3