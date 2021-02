Wer kürzlich an der alten Kirche in Ilvesheim vorbeigelaufen ist, dem ist er vielleicht schon aufgefallen: der neue Bücherschrank. Diesen haben die Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek dort aufgestellt. Wie Leiterin Caroline Rödel-Braune mitteilte, enthält der Schrank Bücher, die aus dem Bestand ausgesondert wurden. Die Einrichtung ist derzeit geschlossen, das neue Angebot soll in dieser Zeit eine Alternative bieten.

„Die Ilvesheimer Leserinnen und Leser können sich hier gerne mit Lesestoff versorgen – der Schrank wird regelmäßig mit Nachschub versorgt“, versichert Rödel-Braune. Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen die Bücher – im Gegensatz zu den sonst üblichen Gepflogenheiten – behalten. „Die entnommenen Medien sollen keinesfalls zurückgegeben werden“, betont die Bibliotheksleiterin. Nur eigene Bücher dürfen nicht eingestellt werden – dafür gebe es bereits das öffentliche Bücherregal vor dem Rathaus.

Die Gemeindebibliothek Ilvesheim ist derzeit – unabhängig vom aktuellen Lockdown – geschlossen. Die neue Leiterin will gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Christina Schobert die Bücherei neu ausrichten. Dazu gehört unter anderem eine Veränderung im Bücherbestand, aber auch die Schaffung eines Online-Katalogs, mit dem man über das Internet nach verfügbaren Medien suchen kann. red/tge