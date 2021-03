„Licht aus für das Klima“ - unter diesem Motto steht die weltweite Earth Hour (dt. in etwa Stunde der Erde). Für 60 Minuten wird die Beleuchtung an wichtigen Orten oder Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen - dieses Jahr am Samstag, 27. März, ab 20.30 Uhr. „Es geht bei der Earth Hour nicht darum, durch das Lichtausschalten Energie zu sparen. Die Earth

...