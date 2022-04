Diskussion über Wohnraum

Die SPD Ilvesheim veranstaltet eine Online-Diskussion zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum in Ilvesheim“. Der Termin ist Dienstag, 12. April. Los geht es um 19.30 Uhr. „Wohnraum wird nicht an den Schreibtischen in Berlin geschaffen, sondern vor Ort in den Gemeinden und Städten“, sagt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Thorsten Walther und betont: „Zwar können Bundes- und Landesregierungen die Weichen stellen, die Umsetzung muss aber vor Ort erfolgen.“

Fraktion und Ortsverein möchten bei der Veranstaltung die Ergebnisse aus Gesprächen der vergangenen Wochen und Monate präsentieren und mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die Zugangsdaten zur Veranstaltung bekommt man nach einer Mail an anmeldung@spd-ilvesheim.de. red

