Diskussion über neue Aufenthaltsorte in Ilvesheim

Ilvesheim. Das Ilvesheimer Jugendzentrum JUZ bietet am Freitag, 16. Juli, eine Begehung ausgewählter Plätze für Kinder und Jugendliche an. Das teilten Lena Keil und Christian Hölzing vom JUZ-Team mit. Bei diesem Vor-Ort-Termin soll es ab 17 Uhr um die Neu- und Umgestaltung der Spiel-, Sport- und Jugendplätze in Ilvesheim gehen, die auch immer wieder Thema im Gemeinderat war – jüngst aufgrund eines CDU-Antrags zum Thema Bolzplätze.

AdUnit urban-intext1

Der Rundgang beginnt am JUZ, teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren. Auch einige Vertreter des Gemeinderats werden voraussichtlich dabei sein. Eine Anmeldung ist direkt beim JUZ-Team unter der Telefonnummer 0621/496 33 42 möglich. Außerdem kann man sich per Mail an info@juz-ilvesheim oder über Instagram @juz.ilvesheim anmelden.