Bauwerk (mit Fotostrecke) Diese Veränderungen stehen in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle an

Die Abbrucharbeiten in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle sind beendet, nun geht es an den Innenausbau. Beim exklusiven Rundgang mit dem "MM" erzählt die Architektin, dass sie auch auf so manche Überraschung gestoßen ist.