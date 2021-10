Detailreicher Rundgang durch die Vergangenheit auf dem jüdischen Friedhof in Mannheim

Heddesheim. Umfangreiche Informationen erhielt das Bildungswerk Weilau bei seinem Besuch auf dem Jüdischen Friedhof in Mannheim. „Damit blicken wir weit über den eigenen Kirchturm hinaus“ erklärte die Vorsitzende Elsbeth Ruiner. Nicht das Engagement in Weilau, in Siebenbürgen, stand im Mittelpunkt des Treffens der 29 Mitglieder, sondern die jüdische Geschichte in unmittelbarer Umgebung von Heddesheim. Mit Volker Keller wurde ein profunder Kenner der Materie gefunden.

Der ehemalige Lehrer gilt als Experte der Mannheimer Stadtgeschichte mit dem Schwerpunkt jüdische Geschichte. Keller vermittelte in kompetenter Weise einen umfassenden Einblick in das jüdische Leben in Mannheim über Jahrhunderte hinweg und schilderte dabei den Lebenslauf berühmt gewordener jüdischer Bürger. Er erzählte interessante Details über die dramatischen Schicksale aus der nationalsozialistischen Vergangenheit.

Keller ging während des Rundgangs auf das Wirken bedeutender Rabbiner in Mannheim ein, wie etwa Isaak Brilin, der 1678 verstarb. Brilin war bekannt für seine geistvollen Ausführungen und wurde wegen seiner Gelehrsamkeit von Kurfürst Karl-Ludwig hoch geschätzt. Sein Grabstein ist einer der ältesten auf dem 1842 gegründeten Mannheimer Friedhof. Keller berichtete über den respektierten Rabbiner Moses Präger (1815-1861), der 1855 die Hauptsynagoge in F2, 13 einweihte. Der Rabbiner hatte dabei zahlreiche Anpassungen an den christlichen Gottesdienst eingeführt, darunter eine in Synagogen nicht übliche Orgel. Das von ihm herausgegebene religiös-liberale „Mannheimer Gebetbuch“, wurde in ganz Baden übernommen. Im Jahr 2000 wurde Prägers prächtiges Grabmonument von der jüdischen Gemeinde restauriert.

Bei diesem Rundgang durch die jüdische Vergangenheit ging Keller auf weitere einflussreiche und kapitalkräftige Persönlichkeiten ein, deren Namen bis heute in Mannheim präsent sind. Das sind die Familien Herschel, Lenel, Althausen, Ladenburg, Leoni oder Hachenburg.

Der Rundgang veranschaulichte, wie sich die Gräberkultur über die Jahrhunderte verändert hat. Zu Beginn waren es kleine, bescheidene Grabsteine mit ausschließlich hebräischen Inschriften. Ab dem 19. Jahrhundert wurden in Anlehnung an die christliche Grabkultur auch die jüdischen Grabsteine monumentaler und teilweise mit deutscher Inschrift versehen. Insgesamt sind auf diesem Friedhof etwa 6 500 Juden begraben. diko