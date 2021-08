Der Sommer als „Saure-Gurken-Zeit“? – Mitnichten!

Ilvesheim. Bei Gurken im Sommer denken die meisten Journalistinnen und Journalisten vermutlich an die „Saure-Gurken-Zeit“. Damit ist nichts anderes gemeint als das Sommerloch, in dem es vermeintlich nicht so viel zu berichten gibt. Das dem nicht so ist, beweisen die Redakteure des „Mannheimer Morgen“ Tag für Tag – auch während andere in den Sommerferien sind. Und doch musste der ein oder andere schmunzeln, als ein Kollege dieses Foto im Postfach entdeckte. Es stammt von Gerhard Dommberger. Er hat das Bild in seinem Garten in Ilvesheim aufgenommen. „Die von mir gesetzten Salatgurken wachsen tatsächlich so akkurat, ohne dass ich hier nachgeholfen hätte“, schreibt er dazu. Ob die Gurken aber auch schmecken, also alles andere als „Saure Gurken“ sind, ist leider nicht überliefert. tge

