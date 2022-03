Darbietungengeplant

Die Theatergruppe des MGV Aurelia Ilvesheim hat neue Termine für Aufführungen in der Mehrzweckhalle mitgeteilt. In der Mehrzweckhalle soll das neue Stück am Freitag, 22. und Samstag, 23. April sowie am Montag, 25. April gespielt werden. Außerdem sind Auftritte am Freitag, 29. und am Samstag, 30. April geplant. Eine weitere Darbietung soll am Sonntag, 1. Mai, stattfinden. Wie der Verein mitteilte, darf die Mehrzweckhalle nicht voll besetzt werden, deshalb finden in diesem Jahr sechs Vorstellungen statt.

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 2. April, zwischen 8.30 und 11.30 Uhr im Sängerheim des MGV Aurelia, Kanzelbachstraße 34, statt. Restkarten werden danach mittwochs zwischen 18.30 und 19 und freitags zwischen 17 und 17.30 Uhr (immer vor den Singstunden) ebenfalls im Sängerheim angeboten.

Gutscheine oder Geld zurück

Bereits gekaufte Karten werden zu Gutscheinen, die zu den genannten Zeiten gegen Karten mit dem Wunschtermin eingetauscht werden müssen. Wer seine alten Karten nicht nutzen möchte, kann das Geld zurück erhalten. Der Ticketpreis beträgt zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder bis 14 Jahre. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Coronaregeln. Getränke und eine kleine Speisekarte (nur kalt) sind an den Theaterabenden im Angebot. red/tge

