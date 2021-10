Damm soll bald begutachtet werden

Die Diskussion um das Feuerwehrgerätehaus, der Vortrag zur Erdwärme oder die Einberufung einer Einwohnerversammlung: Die Liste der Themen bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Ilvesheim war lang (wir berichteten). Über diese Themen hinaus standen aber noch andere Dinge auf der Tagesordnung. Ein Überblick:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deichschau geplant

Anfang November soll in Ilvesheim eine öffentliche Deichschau stattfinden. Darunter versteht man eine eingehende Begutachtung des Damms, der vor Hochwasser schützen soll. Wie Rathauschef Andreas Metz erläuterte, sind auch zuständige Vertreterinnen und Vertreter von Landesbehörden dabei. Der Termin geht ursprünglich auf die Initiative der SPD-Fraktion im Gemeinderat zurück (wir berichteten). Bereits im Mai, also noch vor der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland in diesem Sommer, hatten die Sozialdemokraten um Rolf Sauer eine eingehende Begutachtung des Damms beantragt.

Um Verständnis geworben

Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz hat angesichts der Corona-Pandemie um Verständnis für die Verwaltung geworben. Die Verwaltung müsse unter anderem weiterhin Quarantäne-Regeln kontrollieren und Meldepflichten einhalten. Diese Arbeit käme zusätzlich zur regulären Arbeit einer Verwaltung hinzu: „Das kommt alles on top.“ Der Rathauschef reagierte damit auf Rückfragen von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zu verschiedenen Themen. Die Grünen hatten unter anderem nach dem Fortschritt in den Bereichen „Ladestationen für E-Autos“ und „Kommunales Radwegenetz“ gefragt. Die CDU hatte wissen wollen, ob bereits Geld aus dem Haushaltsposten „Bolzplatz“ abgerufen wurde. Dieser wurde auf Betreiben der Christdemokraten in den Haushalt aufgenommen.

Helferinnen und Helfer gesucht

Die Gemeinde Ilvesheim sucht weiterhin Helferinnen und Helfer für den Seniorennachmittag am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Oktober in der Mehrzweckhalle. Wie Bürgermeister Andreas Metz mitteilte, können sich Interessierte im Rathaus bei Andrea Biermacher melden. Die Telefonnummer lautet 0621/496 60 110, die Mailadresse ist andrea.biermacher@ilvesheim.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2