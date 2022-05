Café in der Schlossstraße geplant

Ilvesheim. Kommt bald ein Café in die Ilvesheimer Schlossstraße? Über einen entsprechenden Antrag wird der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner nächsten Sitzung beraten. Sie findet am Mittwoch, 1. Juni, ab 19 Uhr im zweiten Obergeschoss des Rathauses statt. Wie aus einer Vorlage der Verwaltung hervorgeht, möchten die Antragsteller das mittlerweile leerstehende Ladengeschäft umbauen und darin „zwei neue Nutzungseinheiten“ einrichten. Das bedeutet: Der vordere Abschnitt, welcher der Schlossstraße zugewandt ist, soll zu besagtem Café (80 Quadratmeter) umgebaut werden. Die hintere Einheit, die der Neuen Schulstraße zugeordnet ist, ist als Wohnung (83 Quadratmeter) geplant. Sie hat eine sogenannte B-Lage und ist laut Verwaltung „nur schwer gewerblich zu belegen“. Deshalb seien die Wohnungspläne für den hinteren Teil der Immobilie „nicht zu beanstanden“. Die Verwaltung begrüßt die Belebung der Schlossstraße ausdrücklich und empfiehlt dem Ausschuss die Billigung des Antrags.

Aus der Sitzungsvorlage geht auch schon ein bauliches Detail hervor. Die Fensterfronten sollen sich komplett öffnen lassen, um eine bessere Verbindung nach draußen zu schaffen. Verwaltung und Bauherr rechnen in den kommenden Jahren mit weniger Autos auf der Schlossstraße und dadurch auch mit weniger Verkehrsbelastung in der Ortsmitte. Grund dafür ist der Bau der neuen L 597 zwischen Ladenburg und Friedrichsfeld. tge