Breites Hilfsangebot

Wer in Ilvesheim lebt und aus der Ukraine geflüchteten Menschen helfen will, kann sich in der Inselgemeinde an verschiedene Stellen wenden. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, steht die Telefonnummer 0621/49 66 03 01 (Mo bis Do 8 bis 15 Uhr, Fr 8 bis 12 Uhr) jenen zur Verfügung, die eine Unterkunft bieten wollen. Betreuung und Übersetzung kann man anbieten per Mail an ordnungsamt@ilvesheim.de oder telefonisch unter 0621/49 66 01 03 (Mo bis Do 8 bis 15 Uhr, Fr 8 bis 12 Uhr). Diese Nummer kann man auch wählen, wenn man Fragen hat. Als weitere Organisationen stehen die Bürgerhilfe (Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de), der Arbeitskreis Integration (AK-Integration-Ilvesheim@web.de), die Nachbarschaftshilfe (nachbarschaftshilfe@spdilvesheim.de) und die Christliche Gemeinde Ilvesheim e.V (kontakt@christliche-gemeinde-ilvesheim.com) bereit. red

