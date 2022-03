Breiter Rückhalt für Klimaschutzvereinbarung

„Ausgesprochen interessant“, „eine sehr gute Sache“ und „äußerst wichtig“ – mit klaren Worten haben sich die Mitglieder des Ilvesheimer Gemeinderats hinter die Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz gestellt. Sie wird zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und seinen Kommunen abgeschlossen. Dabei geht es darum, Maßnahmen zum Klimaschutz (wie zum Beispiel das Einsparen von Energie oder die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen) zu koordinieren und Ergebnisse sichtbar zu machen.

Die Vereinbarung existiert bereits seit 2014, jetzt soll sie fortgeschrieben werden. Der Ilvesheimer Ausschuss hat am Donnerstagabend zwar noch nichts beschlossen, eine Zustimmung in einer der kommenden Sitzungen gilt nach den positiven Reaktionen der Rätinnen und Räte allerdings als sicher. In der Fortschreibung der Vereinbarung soll es nun darum gehen, „die Dinge umzusetzen, die viele Kommunen – auch wir – in eigenen Klimaschutzkonzepten erarbeitet haben“, erläuterte Bürgermeister Andreas Metz. Er hat als Vertreter der Kommunen die neue Vereinbarung verhandelt.

Ein ganz konkretes Ziel ist die weitgehend klimaneutrale Verwaltung bis 2040. „Klimaneutralität bedeutet, dass durch Handlungen und Prozesse der Kommunalverwaltung keine zusätzlichen klimaschädlichen Treibhausgase freigesetzt werden“, steht im Anhang des Vertrags geschrieben. In die Bewertung, ob die Kommune das einhält, fließen verschiedene Faktoren mit ein, so zum Beispiel der Energieverbrauch in allen kommunalen Gebäuden, der Energiebedarf der Straßenbeleuchtung oder die Rolle des gemeindeeigenen Fuhrparks.

Darüber hinaus sind in der Vereinbarung die Teilnahme an einer Klimaschutz-Kampagne oder die Benennung eines kommunalen Ansprechpartners für Klimaschutz vorgesehen. In den Haushaltsberatungen wurde jüngst die Schaffung einer solchen Stelle (50 Prozent) beschlossen. Die Klimaschutz-Vereinbarung beinhaltet auch einen Zeitplan für die Einführung bestimmter Maßnahmen und eine Übersicht über die Leistungen, die der Kreis oder die Kommunen erbringen müssen. Zum Beispiel übernimmt der Kreis mit der Agentur KliBa wichtige Beratungsaufgaben.

„Noch am Anfang des Wegs“

Peter Riemensperger (Freie Wähler) hat als Mitglied des Kreistags selbst an der Entstehung des Konzepts mitgearbeitet. Er benannte die anstehenden Herausforderungen: „Der Kreis hat schon sehr viel abgearbeitet, jetzt müssen noch große Fortschritte in den einzelnen Kommunen und von den Bürgern gemacht werden.“ Auch Michael Haug (Grüne) betonte, dass besonders bei Privathaushalten noch einiges passieren müsse, was das Energiesparen angehe. Bürgermeister Metz erklärte, man stehe in vielerlei Hinsicht noch am Anfang, es sei aber wichtig, dass man sich auf den Weg mache. „Wir sind froh, dass wir zumindest eine halbe Stelle eines Beauftragten für dieses Thema beschlossen haben“, erklärte Barbara Hefner (CDU).

Die Christdemokraten hatten in einem Antrag zunächst sogar eine ganze Stelle gefordert. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen jetzt informieren, was man im eigenen Haus für das Energiesparen tun kann – das ist auch preislich ein wichtiges Thema“, sagte Dagmar Klopsch-Güntner (SPD).

