Blütenweg-Jazzer spielen für Senioren

Im Rahmen ihrer Kulturförderung lädt die Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim besonders ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem Konzert der „Original Blütenweg-Jazzer“ ein. Sie spielen am Mittwoch, 15. September, um 16 Uhr open air im Skulpturengarten an der Goethestraße 11. Wer dabei sein möchte, der kann sich noch bis Freitag, 10. September, 12 Uhr, mit vollem Namen, Adresse und Rufnummer unter Telefon 0621/2 33 66 anmelden. Es gelten die am Konzerttag aktuellen Corona-Regeln, eine FFP2-Maske ist mitzubringen. Der Eintritt ab 15.30 Uhr ist frei, Spenden für die Musiker sind willkommen. sane

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1