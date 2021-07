Bläserphilharmonie spielt im Park

Die Heinrich-Vetter-Stiftung lädt zu einem Bläserkonzert ein. Zwei große Ensembles der Mannheimer Bläserphilharmonie spielen am Samstag, 24. Juli, um 19 Uhr ein Konzert im Park der Stiftung an der Goethestraße 11. Zu hören ist die Serenade Nr. 10 in B-Dur, Gran Partita von Wolfgang Amadeus Mozart, und von Chris Hazell folgen mit „Brass Cats“ popmusikalische Melodien für den strahlenden orchestralen Klang von Blechbläsern. Das Ensemble steht unter Leitung von Benjamin Grän.

Die Teilnahme ist im Rahmen der Kulturförderung der Stiftung kostenfrei, Einlass 30 Minuten vorher. Voraussetzung ist eine Anmeldung mit vollem Namen und Adresse je Teilnehmer an anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de. Es gilt Maskenpflicht. Bei Regen wird das Konzert zu einem anderen Termin nachgeholt. sane