Bibliothek feiert Tag der offenen Tür in Ilvesheim

Die Gemeinde Ilvesheim und das Team der Gemeindebibliothek fiert die Renovierung und Wiedereröffnung der Bibliothek mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 18. September. Ab 11 Uhr gibt es Musik, Kinderprogramm, einen Flohmarkt und Literatur. Mit der Veranstaltung feiern das Team und die Verwaltung auch den Beitritt der Bibliothek zum Verbund der Metropolbibliotheken. Außerdem gibt es für Besucher Häppchen und eine Espressobar. Zum spielen „Zwei Saxophone in Barock und Latin Music“. Um 13 Uhr folgt Querflötenmusik aus dem Genre Klassik und Romantik. „Immer dieser Michel“ führt das Blinklichter Theater um 15.30 Uhr im Bürgerhaus Hirsch auf. Eintritt frei. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1