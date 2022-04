Besonderer Flohmarkt

Die SPD Ilvesheim veranstaltet in diesem Jahr erstmalig einen „Ladies-Flohmarkt“. Er findet am 14. Mai von 16 bis 21 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Ausführliche Informationen zur Veranstaltung und dem Rahmenprogramm finden Interessierte im Internet unter der Adresse spd-ilvesheim.de/ladies-flohmarkt/. Die Anmeldung ist nun freigeschaltet und bis zum 23. April über das Anmeldeformular auf der Webseite möglich. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Stellplätzen in der Halle können eventuell nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. In diesem Fall entscheidet das Los. Am 24. April erhalten alle Personen, die sich angemeldet haben, eine finale Antwort mit Reservierungsbestätigung oder Absage. red

