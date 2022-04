Benennung nach Theodolinde

In Ilvesheim entsteht aktuell ein besonderes Gebäude: Im Erdgeschoss wird das erste Tageshospiz in ganz Baden-Württemberg untergebracht sein. Das Prinzip einer solchen Einrichtung ist, dass die Patienten nur tagsüber dort sind und zum Schlafen nach Hause können – also in ihr vertrautes Umfeld. Im Obergeschoss des Hauses, das von der Heinrich-Vetter-Stiftung gebaut wird, sind barrierefreie Wohnungen geplant. Der Stiftung gehört das Gebäude, sie wird als Vermieter für das gesamte Haus fungieren – auch für das Tageshospiz, dessen Betrieb der Caritasverband Mannheim übernimmt.

Stiftung und Caritasverband haben sich nun darauf geeinigt, dass das Gebäude „Haus Theodolinde“ heißen wird. Theodolinde war eine Ordensschwester, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ins Konzentrationslager (KZ) gebracht wurde. Die Benennung soll bei einer feierlichen Zeremonie am Samstag, 30. April, im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung vollzogen werden. Der offizielle Teil der öffentlichen Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig, teilt der Caritasverband mit.

Besondere Lesung geplant

Gegen 17 Uhr steht ein besonderer Programmpunkt an. Dann liest Helen Heberer – SPD-Stadträtin, ehemalige Landtagsabgeordnete und gelernte Sprecherzieherin – aus dem Buch, das Schwester Theodolinde wenige Jahre vor ihrem Tod im Jahr 2000 geschrieben hat. „Es ist ungeheuer bedrückend, wenn man sich mit den Umständen auseinandersetzt, wie Theodolinde ins KZ gekommen ist“, sagt Heberer in einem Vorab-Gespräch mit dieser Redaktion. Umso mehr verleiht die Sozialdemokratin ihrer Anerkennung für Theodolinde Ausdruck: „Ich bin sehr beeindruckt, wie sie an ihren Überzeugungen festgehalten hat – wohl wissend, dass es sie das Leben kosten könnte.“

Heberer betont, wie wichtig es sei, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Man müsse verhindern, dass sich Gräueltaten wiederholten, sagt sie. Der Blick auf die aktuelle Lage der Welt bereitet Heberer aus diesem Grund große Sorgen. „Wir müssen ja leider beobachten, wie sich Muster aus der Vergangenheit aktuell in Russland wiederholen“, sagt sie. Ein Aspekt sei dabei das Thema Propaganda.

„Damals wie heute sehen wir: Es wird viel dafür unternommen, dass die Bevölkerung nicht mitbekommt, was wirklich passiert“, sagt Heberer und verweist auf Schilderungen von Theodolinde. Die Ordensschwester hatte zum Beispiel die von den Nationalsozialisten praktizierte sogenannte Vernichtung unwerten Lebens („Euthanasie“) als Mord bezeichnet und den so genannten „Endsieg“ angezweifelt.