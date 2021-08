Baukran erfordert Vollsperrung

Die Vollsperrung der Berliner Straße in Ilvesheim durch einen Baukran ist laut Bauamtsleiter Pascal Tholé ohne umsetzbare Alternative. Das teilte er auf Anfrage der SPD-Gemeinderätin Julia Weiss mit. Diese hatte in der jüngsten Sitzung des Gremiums wissen wollen, ob es nicht möglich sei, zumindest einen kleinen Durchweg für Fußgänger zu schaffen. Dies sei nicht umsetzbar, so Tholé. Grund dafür sei die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, gerade die der Fußgänger. Tholé betonte allerdings, dass gerade der Bauherr ein großes Interesse habe, die Baumaßnahme zügig zum Abschluss zu bringen. red/tge

