Bauantrag gebilligt

Bauanträge, Haushaltsfragen und erneuerbare Energiequellen: In den jüngsten Ausschuss-Sitzungen des Ilvesheimer Gemeinderats gab es einiges zu besprechen und zu beschließen. Der Technische Ausschuss gab einstimmig grünes Licht für ein Vorhaben in der Schlossstraße 28. Hier soll ein Haus aufgestockt und mit Dachgauben versehen werden. Außerdem erlaubte das Gremium die Erweiterung eines Wohnhauses in der Weinheimer Straße.

Im Verwaltungsausschuss am Donnerstag ging es darum, aus welchen Quellen die Gemeinde ihren Strom beziehen soll. Dieser kommt bereits zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Das soll auch weiterhin so bleiben. Während der Sitzung präsentierte die Verwaltung nun aber verschiedene Modelle. Manche von ihnen schreiben zum Beispiel vor, dass der Anbieter einen bestimmten Prozentsatz des Stroms aus neuen und modernen Anlagen liefern muss. Der Ausschuss befürwortete eine solche Bedingung für künftige Stromlieferanten. Die Verwaltung will auf Wunsch mehrerer Gemeinderäte aber zunächst prüfen, was passieren würde, wenn kein Anbieter in der Lage sein sollte, diese Vorgaben zu erfüllen.

Darüber hinaus informierte die Verwaltung den Ausschuss über eine Regelung im neuen kommunalen Haushaltsrecht (Doppik). Nun können Zuschüsse, die von der Gemeinde an Dritte gezahlt werden (zum Beispiel an Vereine und Zweckverbände), nicht mehr einmal als Aufwand verbucht werden, sondern müssen über die ganze Nutzungsdauer aufgeteilt werden. Bei größeren Vorhaben können dies auch schon einmal mehrere Jahre und damit mehrere Haushalte sein. tge