Austausch während der Pandemie schwierig

Der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy (PIC) hat während der Pandemie vor allem auf Kontakt per Mail, Chat und Newsletter gesetzt. Dies sei aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen die beste Form der Kommunikation mit den Freunden in Frankreich gewesen, so Schriftführerin Karin Gröger. Die Partnerschaft zwischen Ilvesheim und Chécy besteht seit 1994. „Sämtliche Austausch-Aktivitäten mussten nun schon das zweite Jahr in Folge ausfallen“, berichtet Gröger. Auch auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins kam dieses Thema zur Sprache. Dort zeigte sich aber auch, dass der PIC trotz Pandemie etwas bieten konnte, so zum Beispiel eine Radtour im Sommer 2020.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die kommenden Monate möchte der Verein bereits jetzt auf folgende Termine hinweisen: Beim „Sommerfest zu Kirchweih“, dem Kerwe-Ersatz (wir berichteten) am 22. August, wird der PIC dabei sein – mit Kuchenverkauf und Infostand. Am 2. Oktober ist ein Kochabend unter dem Motto „Essen wie Gott in Frankreich“ geplant. Die Freunde aus Chécy sollen virtuell per Video dazugeschaltet werden und zeitgleich in Chécy einen Kochabend veranstalten.

Die Versammlung des Ilvesheimer Partnerschaftsvereins. © PIC

Wenn möglich, soll es noch im Herbst eine Kulturfahrt in die französische Region Burgund geben. „Allerdings ist die Terminabstimmung und Planung noch im Gange“, so Schriftführerin Gröger, die bei der Versammlung in ihrem Amt bestätigt wurde. Die zweite Vorsitzende Gudrun Martin leitete die Sitzung. Kassenwart Michael Haug konnte – nach mehreren Jahren mit negativem Jahresergebnis – für 2020 erstmals wieder einen Überschuss von mehr als 1000 Euro vermelden. red