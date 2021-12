Auftritt von Chako Habekost in Ilvesheim abgesagt

Ilvesheim. Der Auftritt von Chako Habekost in Ilvesheim ist abgesagt worden. Das teilten die örtlichen Freien Wähler mit. Sie sind einer der Veranstalter. Habekost wäre am Samstag, 11. Dezember, in die Mehrzweckhalle gekommen. Die Corona-Pandemie hat der Veranstaltung nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Habekost hat auch die weiteren Auftritte anlässlich seines Programms „WoiNachtsFeierWerk“ abgesagt (wir berichteten). Gemeinsam mit der Agentur des Künstlers suche man nach einem neuen Termin im Jahr 2022, so die Freien Wähler. Allerdings ist das Zeitfenster begrenzt. Ab Mitte des Jahres wird die Mehrzweckhalle saniert. Dann steht sie für eine gewisse Zeit nicht mehr zur Verfügung.

