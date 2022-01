Auch Ilvesheim nutzt jetzt das digitale Ratsinformationssystem

Wer hin und wieder auf der Internetseite der Gemeinde Ilvesheim unterwegs ist, dem wird es schon aufgefallen sein: Alle Unterlagen zu Sitzungen des Gemeinderats und seiner angeschlossenen Gremien sind seit Kurzem über eine neue Webseite abrufbar. Dahinter steckt die Einführung des sogenannten Ratsinformationssystems.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es soll dabei helfen, Vorgänge innerhalb der Verwaltung schneller und unkomplizierter zu machen - allerdings nicht nur dort. Bereits bei den aktuell laufenden Haushaltsberatungen musste der Etat-Entwurf erstmals nicht mehr zwanzigfach für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ausgedruckt werden. Sie bekamen ihn elektronisch. Das Zahlenwerk ist jedes Jahr mehrere Hundert Seiten stark.

Und was ändert sich für die Bürger? Schon vor Einführung des Systems hatte die Gemeinde Sitzungsunterlagen auf der Internetseite veröffentlicht. Nun wird man an ebenjener Stelle auf die Webseite von Sessionnet weitergeleitet. Was auf den ersten Blick umständlich erscheinen mag, hat aber mehrere Vorteile. Im Portal sind Termine und Niederschriften von Sitzungen hinterlegt. Außerdem entsteht mit Einführung des Programms nach und nach ein digitales Archiv, in dem man künftig „alte Dokumente“ per Suchfunktion finden kann. Das gilt aber erst für Unterlagen ab 2022, also dem Zeitpunkt der Systemeinführung.

Andere Kommunen der Region arbeiten schon länger mit einem digitalen Ratsinformationssystem samt elektronischer Suchfunktion. Das zeigt eine Umfrage dieser Redaktion in den Rathäusern zwischen Neckar und Bergstraße. Edingen-Neckarhausen verfügt seit Anfang 2018 über ein solches Portal, Heddesheim seit Januar 2017. In Ladenburg wurde es im Mai 2019 eingeführt, vorher gab es eine Testphase.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mannheim mit viel Erfahrung

Die Stadt Mannheim hat nach eigenen Abgaben seit Anfang der 2000er-Jahre ein solches System. Wie Sprecher Ralf Walther mitteilt, arbeitet die Verwaltung intern sogar schon seit 1986 mit einem „digitalen Vorlagenwesen“. Alle bisher genannten Städte und Gemeinden haben das Programm „Session“ (Mannheim seit 2012). Sie werden dabei von Komm.One unterstützt, einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, die Verwaltungen in digitalen Angelegenheiten betreut.

Auch Schriesheim hat seit März 2015 ein Ratsinformationssystem mit allen dazugehörigen Funktionen, arbeitet allerdings mit einem anderen Anbieter zusammen, wie Sprecherin Larissa Wagner mitteilt. In Hirschberg nutzt die Verwaltung bereits intern ein Ratsinformationssystem. Im Laufe dieses Jahres soll es auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Neues Ilvesheimer Bürgerportal unter bit.ly/355hYw9

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3