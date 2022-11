Aktion Wunschbaum

Ilvesheim. Weihnachten steht vor der Tür und jedes Kind hat Wünsche. Manche Familien befinden sich aber in einer Situation, in der es ihnen schwerfällt, ihren Kindern Geschenke zu kaufen. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr die Ilvesheimer Weihnachts-Wunschbaum-Aktion, mit der Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ein Weihnachtswunsch erfüllt werden soll.

Wunschzettel können ab 1. November bei der Sozialarbeiterin Elke Urbanski im Rathaus (EG, Zimmer 11, Telefon 0621/49 66 01 07) abgeholt werden. Zusätzliche Wunschzettel gibt es auf Anfrage bei der Ilvesheimer Bürgerhilfe (Telefon 0157/57 94 20 92 oder per E-Mail an Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de).

Die Kinder können den Wunschzettel zusammen mit ihren Eltern ausfüllen und bis 25. November bei Elke Urbanski abgeben. Eine nette Ilvesheimerin oder ein netter Ilvesheimer wird sicherlich ein Päckchen packen, das die Kinder am 14. und 15. Dezember abholen können.

Die Wunschzettel hängen ab 1. Dezember, 15 Uhr am Wunschbaum im Vorraum zum Rathauseingang. Dort können Schenkende sich einen Wunsch aussuchen und das entsprechende Geschenk bis 12. Dezember verpackt ins Rathaus zu Elke Urbanski bringen (unbedingt Nummer oder Wunschzettel am Geschenk anbringen). red