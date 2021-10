Aktion für Bedürftige

Die Ilvesheimer Bürgerhilfe startet auch in diesem Jahr wieder ihre „Weihnachtspäckchen“-Aktion. Das teilte Eckhard Wagner von der Bürgerhilfe mit. Geplant ist, große Einkaufstaschen mit Lebensmitteln, Drogerieprodukten und sonstigen Dingen des täglichen Bedarfs zu füllen und über die Sozialarbeiterin der Gemeinde Ilvesheim an hilfsbedürftige Menschen zu verteilen.

„Zu Weihnachten möchten wir mit dazu beitragen, die Not zumindest bei einigen, wenigen Familien und Einzelpersonen zu lindern“, teilt die Bürgerhilfe mit. Die nach wie vor herrschende Corona-Situation verstärke soziale Probleme noch immer. Um die Einkaufstaschen füllen zu können, seien große Einkäufe nötig. Zu deren Finanzierung habe man mehr als 235 Unternehmen und Organisationen angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Erste Spenden seien bereits eingegangen oder zugesagt.

Jeder kann helfen

Ziel ist es, das Niveau des vergangenen Jahres (120 gefüllte Taschen und weitere Bekleidungsgutscheine) zu halten oder sogar vielleicht zu übertreffen. Der Spendenaufruf richte sich nicht nur an Gewerbetreibende, sondern auch an Privatpersonen. „Jede Spende zählt – ob groß oder klein“, schreibt die Bürgerhilfe.

Mehr Informationen zur Aktion gibt es telefonisch immer montags bis freitags zwischen 14 Uhr und 16 Uhr (0157/57 94 20 92 oder 0621/49 66 05 55) oder schriftlich per Post an „Ilvesheimer Bürgerhilfe e.V. im Seniorenbüro der Gemeinde Ilvesheim, Schlossstraße 9, 68549 Ilvesheim“. Per E-Mail erreicht man die Organisatoren unter Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.d e. red

