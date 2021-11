Adventlicher Park lädt ein

Die Ilvesheimer Vereine haben weitere Informationen zu den geplanten „Novemberlichtern“ am Samstag, 20. November, bekanntgegeben. Wie diese Redaktion bereits berichtete, soll an diesem Tag eine Adventsveranstaltung im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim stattfinden. Wichtig: Es gilt die 2G-Regel. Das bedeutet, nur Geimpfte oder Genesene haben Zutritt zur Veranstaltung.

Zwischen 13 und 18 Uhr erwartet die Besucher ein herbstlich und adventlich geschmückter Garten mit Glühwein, Punsch, Wintereintopf, Schupfnudeln, Bratwurst, Stockbrot, Waffeln, Kaffee, Kuchen und vielem mehr. Auch einen kleinen, ehrenamtlich betriebenen Kunsthandwerkermarkt wird es geben. Wie die Organisatoren mitteilen, soll es zudem eine kunstvolle Lichtinstallation von Wolfgang Potsch und Petra Potsch-Glaser geben. Das künstlerische Angebot besteht darüber hinaus aus musikalischen Darbietungen. So wird beispielsweise zur offiziellen Eröffnung mit Bürgermeister Andreas Metz um 14 Uhr der Friedrichsfelder Musikverein aufspielen. red/tge