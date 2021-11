Adventliche Fenster

Auch in diesem Jahr findet in Ilvesheim wieder die ökumenische Aktion „Ganz Ilvesheim ein lebendiger Adventskalender“ statt. Das teilte die evangelische Kirchengemeinde mit. Das Prinzip: Jeden Tag im Advent geht irgendwo in Ilvesheim abends um 18 Uhr ein Rollladen hoch und es erscheint ein geschmücktes Adventsfenster. Es kann sich aber auch um einen Balkon, ein Tor oder eine Hofeinfahrt handeln.

Für die Aktion werden noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Interessierte sollen sich bis Sonntag, 21. November, in den Pfarrbüros melden. Wer ein Adventsfenster an einem Tag mit ungerader Zahl gestalten will, meldet sich beim Katholischen Pfarrbüro (0621/496 70 20 oder St.Peter@ssemma.de), für die geraden Tage nimmt das evangelische Büro Anmeldungen entgegen. (0621/49 23 72 oder ilvesheim@kbz.ekiba.de).

Ohne Rahmenprogramm

„Aufgrund der stark steigenden Coronazahlen haben wir uns auch in diesem Jahr wieder für das „stille“ Fenster entschieden“, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Gemeinde. Das bedeutet, die Fenster können mit Bildern und Kerzen dekoriert werden. Es gibt aber kein Rahmenprogramm mit Musik, Vorlesen oder Verpflegung, so wie es vor der Pandemie üblich war. „Es ist eher vergleichbar mit einer Ausstellung, die bis Weihnachten jeden Abend beleuchtet und somit zu jeder Zeit besuchbar sein wird“, heißt es weiter. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Ein Tipp der Organisatoren: Gedichte, Geschichten, Basteltipps, Rätsel, Lieblingsrezepte oder Ähnliches zum Mitnehmen auslegen. red/tge