Zum Einzug Lied gesungen

Leutershausen. Das waren spannende und aufregende Momente für die Kinder. Am Dienstag rückte die Umzugsfirma im katholischen Kindergarten an der Fenchelstraße an und startete mit dem Transport. Am Donnerstag schließlich begannen die 70 Kinder damit ihr neues Domizil im Grundschulpavillon zu beziehen. Bis Ende 2023 werden sie dort betreut, denn das Gebäude in der Fenchelstraße wird in dieser Zeit für 2,9 Millionen Euro saniert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Einzug trafen sich die Kinder im Foyer, wo die Leiterin Alexandra Horstfeld und die Stellvertreterin Stefanie Riedel ihren Schützlingen die Regeln erklärten. Da es im Pavillon Treppenaufgänge gibt, sollen die Kleinen besonders aufpassen und langsam laufen. Nach dem gemeinsamen Lied „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde“ eroberten die Kinder ihr neues Zuhause. Zwei der sechs Kindergartengruppen bleiben während der Sanierung am alten Standort. Für Aktivitäten wird gesorgt sein, denn im Garten können alle zusammenkommen. Dort soll einiges passieren, erzählt Horstfeld. hr

70 Kindergartenkinder sind jetzt endgültig umgezogen. © Marco Schilling