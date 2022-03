Zukunftswerkstatt wird verschoben

Die Corona-Pandemie bringt den Terminkalender für die Zukunftswerkstatt „Wir in Hirschberg“ durcheinander. Ursprünglich war das Treffen mit den Bürgern für den 13. November 2021 in der Heinrich-Beck-Halle geplant. Dann wurde es auf den 12. März verschoben. Jetzt erfolgt eine weitere Corona-bedingte Verschiebung, und zwar auf den Samstag, 14. Mai. Der Ort ist noch nicht bekannt, denn Anfang April beginnen die Sanierungsarbeiten in der Heinrich-Beck-Halle. Als Alternative kommen möglicherweise die Sachsenhalle oder die Alte Turnhalle in Frage.

Mit „Wir in Hirschberg“ startete die Gemeinde mit Partnern wie den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, der Bürgerstiftung Hirschberg, dem VdK Leutershausen sowie der AWO Hirschberg einen zweijährigen Prozess für ein „Mehr an Miteinander“ der Generationen. Gemeinsam will man das generationsübergreifende Zusammenleben fördern, die Lebensqualität der älteren Menschen sichern und soziale Schieflagen erkennen und beseitigen.

13 Themenfelder entstanden

Zum Auftakt hatten sich im Juni des vergangenen Jahres 70 Akteure aus unterschiedlichen Organisationen, Vereinen und Gemeinschaften zusammengefunden. Die Prozessbegleitung liegt in den Händen von Dagmar Gebhardt und Christoph Weinmann von der „Werkstattorganisation– Werkstattberatung“. Die Prozessbegleiter hatten im vergangenen Jahr eine Umfrage durchgeführt. Aus der Arbeit mit der Projektbegleitgruppe und der Umfrage sind insgesamt 13 Themenfelder entstanden, die im Rahmen des Projektes „Wir in Hirschberg“ bearbeitet werden könnten.

Unterschiedliche Prioritäten

„Es wird nicht möglich sein, alle Felder gleichzeitig zu bearbeiten. Es gibt Felder, die sind grundlegender, aus denen kann vieles entstehen, und es gibt Felder, deren Bearbeitung nicht so weitreichende Folgen haben wird“, so die Hirschberger Verwaltung.

Folgende Themen wurden genannt: Umwelt- und Klimaschutz; Vereinslandschaft; Wohnen und Mietkonzepte; Zusammenwachsen der zwei Ortsteile; Jugend einbinden; Wertschätzung, Bürgerbeteiligung und Engagement; Kinder und Familien, soziale Gerechtigkeit; Trennendes überwinden; Vernetzung und Kommunikation; Verkehr und Mobilität; Begegnungsorte; Infrastruktur; Kultur und Freizeitaktivitäten.

Auf der Internetseite der Gemeinde wird über das Projekt „Wir in Hirschberg“ informiert. Um die Projekte zu priorisieren, können Bürger abstimmen. Dies ist bis zum 24. April möglich.

Info: Weitere Infos: www.hirschberg-bergstrasse.de