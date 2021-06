Ziel: Mehr Tempo 30 im Ort

Auf der B 3 in beiden Hirschberger Ortsteilen soll durchgängig Tempo 30 eingeführt werden. Zudem soll in der Heddesheimer Straße in Leutershausen und in der Breitgasse in Großsachsen, wo derzeit noch 50 Stundenkilometer gefahren werden dürfen, ebenfalls Tempo 30 gelten. Dies sieht die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes vor, den die drei Kommunen Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim derzeit gemeinsam erstellen.

Hirschbergs Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) stimmte dem Plan in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu. Das Tempolimit soll kurzfristig Abhilfe schaffen. Mittel- bis langfristig wird unter anderem lärmoptimierter Asphalt vorgeschlagen.

Wie Bürgermeister Ralf Gänshirt und Martin Reichert vom Karlsruher Gutachterbüro Modus Consult mitteilten, gab es bei der Öffentlichkeitsbeteiligung drei Stellungnahmen von Privatpersonen und zehn von Behörden. Grundsätzlich werde den vorgeschlagenen Maßnahmen im Lärmaktionsplan zugestimmt. Allerdings kündigte etwa das Landratsamt beziehungsweise das Straßenbauamt laut Reichert an: „Wenn die Kommune den lärmoptimierten Asphalt haben will, muss sie sich auch daran beteiligen.“ Kostenpunkt für Hirschberg: rund 40 000 Euro. Die Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) wiederum zeigt sich in ihrer Stellungnahme wenig begeistert von Tempo 30 in Großsachsen wegen möglicher Auswirkungen auf den OEG-Verkehr.

„Muss auch überwacht werden“

CDU-Fraktionssprecher Christian Würz begrüßte die Maßnahmen. Gleichwohl äußerte er Bedenken. So werde etwa die Geschwindigkeitsbeschränkung Auswirkungen auf den Busverkehr in der Breitgasse und der Heddesheimer Straße haben. „Tempo 30 auf der B 3 in Leutershausen wird wegen der Breite der Straße von den Autofahrern nicht verstanden. Aber zwecks einheitlicher Regelung, also Tempo 30 bis Heidelberg, ist eine Vereinheitlichung sinnvoll“, meinte Würz. Die Geschwindigkeitsbeschränkung sei gut, aber sie müsste auch überwacht werden, regte er an. Und über Zuschussmöglichkeiten für passiven Lärmschutz müssten Anlieger informiert werden.

Katharina Goss-Mau, beratendes Mitglied der Freien Wähler, begrüßte ebenfalls die Ausweitung der Tempo-30-Zonen. Die Heddesheimer Straße werde auch als Schulweg genutzt.

SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz befürwortete die Vorgehensweise ebenso. Speziell zur Breitgasse sagte er: „Die Grenzwerte sind überschritten, es liegt ein unglaublich hohes Verkehrsaufkommen vor, die Bewohner wünschen es sich, und es ist die einzige Straße in Großsachsen, bei der aktuell noch nicht das Limit von 30 km/h gilt.“ Probleme könnte es in der Heddesheimer Straße geben, denn dort würden die Grenzwerte nicht überschritten. Begleitende Maßnahmen wie Fahrbahnerneuerungen oder eine Ortsentlastungsstraße für Großsachsen würden dadurch aber nicht obsolet.

Claudia Schmiedeberg, beratendes Mitglied der GLH, wies darauf hin, dass die GLH schon seit Jahren Tempo 30, vor allem in der Breitgasse und der Heddesheimer Straße, fordere. „Allerdings sollten wir darauf achten, dass es nicht so viele Wechsel auf der B 3 gibt.“ Generell forderte sie ein Umdenken: „Ziel muss es sein, dass es weniger Lärmbetroffene gibt. Und dazu muss die Verkehrsbelastung sinken.“

Kritik am Lärmaktionsplan kam von der FDP. Fraktionssprecher Oliver Reisig erkannte zwar, dass die Lärmbelastung für Betroffene ein großes Thema darstelle. Problem sei aber, dass es keine Messungen gebe. Die Kritik ist Planer Reichert bekannt. Jedoch sei man mit den Berechnungen „auf der sicheren Seite“: „Wenn wir richtig messen, haben wir oftmals Nebengeräusche, etwa Vogelgezwitscher oder einen Feuerwehreinsatz.“

Den FDP-Fraktionschef konnte er damit nicht überzeugen. Am Ende blieb es bei der mehrheitlichen Empfehlung des ATU an den Gemeinderat, dem Lärmaktionsplan in dieser Form zuzustimmen. Angeordnet werden müssten die Maßnahmen am Ende vom Landratsamt. Die Kommune kann sie dort lediglich beantragen.