Zähes Ringen um Ausweichquartiere

Am Montag, 4. April, startet die Sanierung der Heinrich-Beck-Halle. Für die SGL heißt dies, am Sonntag zuvor den Wirtschaftsraum auszuräumen und auch die Schränke zu leeren. Schwitzen ist an diesem Tag also angesagt. Geschwitzt hat seit Monaten auch der SGL-Vorsitzende Rüdiger Kanzler: „Seit Jahresbeginn bin ich am Rödeln, fungiere ich als Bittsteller und frage nach freien Hallenkapazitäten.“ Er erkundigte sich in Dossenheim, Heddesheim, Ladenburg, Schriesheim oder in Weinheim.

Weinheim hat sich zerschlagen

In Weinheim hoffte er, die Kreissporthalle zu bekommen. Folglich telefonierte er sogar mit dem Rhein-Neckar-Kreis. Seit bekannt ist, dass dort ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, hat sich dieser Ort für Trainingseinheiten zerschlagen. In Schriesheim steht noch ein abschließendes Gespräch aus. Unter dem Strich konnten die benötigten Kapazitäten zu 40 Prozent mit der Großsachsener Sachsenhalle und zu 60 Prozent mit den auswärtigen Hallen in Dossenheim, Weinheim und Heddesheim gedeckt werden, sagt Kanzler. Dass alles so reibungslos geklappt haben soll, davon könne nicht die Rede sein. „Das war eher ein zähes Ringen, wofür ich auch Verständnis habe“, betont der SGL-Chef. Klar, auch in Großsachsen beim TVG gebe es Engpässe, vor allem beim Zeitfenster zwischen 15 und 22 Uhr. Am Ende einigte man sich aber, fasst er das Gespräch mit dem TVG zusammen, an dem auch SGL-Vertreter Alexander May teilgenommen hatte. Die gute Nachricht für den SGL-Vorsitzenden: „Die Trainingseinheiten sind gesichert. Teilweise geht es in den Gymnastikraum in der Martin-Stöhr-Schule, teilweise in andere Hallen. Und im Sommer können wir das Sportzentrum nutzen. Es läuft alles“, sagt Kanzler und atmet tief durch.

Aktion zum Boden

Ob die von Werner Volk, Fraktionssprecher der Freien Wähler und SGL-Mitglied, im Gemeinderat angesprochene Aktion zum Hallenboden kommt, steht noch nicht fest. Volk hatte angeregt, Stücke des ehrwürdigen Hallenbodens zu verkaufen und den Erlös der Jugend zu spenden.

Nun beginnt ab 4. April der erste Bauabschnitt der Hallensanierung. Dabei werden der Boden erneuert, eine Fußbodenheizung eingebaut sowie Umkleide- und Duschräume im Untergeschoss saniert. Die Baumaßnahmen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein.

