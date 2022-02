Mit der Eröffnung einer Sparkassenfiliale im „Sterzwinkel“ sind die Tage der Zweigstellen in der Breitgasse und in der Bahnhofstraße gezählt. Dies ist bekannt. Eine Hirschbergerin wollte im Gemeinderat beim Punkt „Einwohnerfragestunde“ von Bürgermeister Ralf Gänshirt wissen, ob er mit der Sparkasse Rhein Neckar Nord wegen des Gebäudes in Kontakt stehe. Aufgrund von Lage und Größe sowie der

...