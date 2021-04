Wertvolle Funde vom Dachboden

Um Zeugnisse jüdischer Kultur, die auf Dachböden gefunden werden, geht es in dem Online-Vortrag, zu dem der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge in Leutershausen am Sonntag, 25. April, 18 Uhr, einlädt.

Texte, in denen der Name Gottes steht, dürfen im Judentum nicht weggeworfen werden. Darum werden unlesbare liturgische Texte in einem Speicher auf Dachböden von Synagogen oder in Mauerverschlägen abgelegt. So ein Speicher heißt Genisa, in der Mehrzahl Genisot. Traditionelle jüdische Gebrauchs- und Alltagsobjekte finden sich dort. Jeder Fund, meist zufällig entdeckt, ist bemerkenswert, denn er erzählt die Geschichte im typischen Lokalkolorit.

In ihrem Vortrag beleuchtet Manja Altenburg besondere Exemplare der Genisot und berichtet über den aktuellen Stand der Forschung und den Umgang mit diesen historischen Schätzen. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen im Chat gestellt werden.

Ausstellung in Niederzissen

Den Vortrag haben Manja Altenburg und Esther Graf gemeinsam ausgearbeitet. In der ehemaligen Synagoge Niederzissen haben sie aus der umfangreichen Genisa eine Dauerausstellung mit virtuellem Rundgang eingerichtet.

Der Vortrag findet in Form eines Zoom-Meetings statt. Der Zugang erfolgt über die Webseite www.zoom.us mit der Meeting-ID 934 2344 3370 und dem Kenncode 366569. Im Anschluss an den Vortrag können im Chat dann noch Fragen gestellt werden. red