Wein für einen guten Zweck

Hirschberg. Ein kühler Wein in frischer, fast pastelliger Farbe – das ist der 2021er Hirschberger Stiftungswein. Das feine Tröpfchen, dessen Reben am Staudenberg im Weingut von Johannes Teutsch wachsen, feiert jetzt Premiere. Der Winzer entkorkt die ersten Flaschen, und die Besucher stoßen in geselliger Runde an.

Dass so viele kommen würden, hat ihn und die Organisatoren von der Bürgerstiftung überrascht, aber auch erfreut. „Wir hatten ein paar Absagen und haben deshalb mit viel weniger Resonanz gerechnet“, erklärt Vorsitzende Simone Schulz. Auch während der Corona-Zeit lief das Projekt der Weinstockpatenschaften weiter und funktioniert noch immer. Wer mitmacht, wird Pate eines Rebstocks und zahlt entweder 150 Euro für drei Jahre oder 100 Euro für zwei.

Zwei Flaschen aus dem Ertrag

Die Weinstockpaten der Bürgerstiftung beim Weingut Teutsch. © Philipp Reimer

In beiden Fällen wird eine Staudenberg-Rebe mit dem Namen des Spenders versehen, der zudem jedes Jahr zwei Flaschen aus dem Ertrag erhält. Das Geld geht per Überweisung an die Bürgerstiftung. „Wir verwenden es ausschließlich für Hirschberger Projekte, und zwar nur für solche, für die es keine anderen Töpfe gibt“, sagt Schulz. 110 Patenschaften gibt es aktuell, jeweils zur Hälfte zwei- und dreijährig.

Wer eine Weinstockpatenschaft übernehmen will, kann die Hirschberger Bürgerstiftung telefonisch unter der Nummer 06201/50 72 41 oder im Internet unter info@buergerstiftung-hirschberg.de kontaktieren. Das Weingut ist online unter www.teutsch-weingut.de erreichbar. stk