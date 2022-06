Weg frei für schnelles Internet

Hirschberg. Die magische Marke liegt bei 40 Prozent. Wenn dieser Wert bei der Vorvermarktungsquote erreicht wird, legt die NetCom BW GmbH mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau in Hirschberg los. Dass sich die Gemeinde seit Jahren ein schnelleres Internet für die Bürger wünscht, ist kein Geheimnis. Jetzt besteht zumindest die Chance darauf, dass dies für Private bis Ende 2024 realisiert werden kann. Zu diesem Zweck will die Gemeinde mit der NetCom BW einen Kooperationsvertrag abschließen. Dafür sprach sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Bürgersaal einstimmig aus. Nach der Vertragsunterzeichnung wird das Unternehmen in die Vorvermarktung gehen, die rund drei Monate dauern soll.

Auf das leidige Thema „Schnelles Internet“ ging zunächst Bürgermeister Ralf Gänshirt ein. So schloss sich die Gemeinde 2014 dem Zweckverband Fibernet an. „Der Gewerbepark konnte erschlossen werden, bei den Grundschulen, aber auch bei den Privathaushalten haperte es“, fasste er die Situation zusammen. Dies soll sich nun ändern.

NetCom-Vertreter Markus Binder (Teamleiter Infrastruktur Consulting) stellte das Unternehmen sowie die Vorgehensweise vor. So versorgt die NetCom rund 63 000 Privat- und rund 11 000 Gewerbekunden im Land. Sie verfügt über 20 000 Glasfaseranschlüsse und ein Glasfasernetz mit 17 000 Kilometern. „Um die Versorgung in Krisenzeiten zu sichern, gibt es Monteure vor Ort. Wir kooperieren beim Breitbandausbau mit Zweckverbänden wie etwa im Rhein-Neckar-Kreis mit Fibernet. Wir nutzen die vorhandene Infrastruktur und werden nichts überbauen“, erläuterte Binder.

Verlässlichkeit betont

Wichtig, und dies betonte Binder mehrfach, seien die 40 Prozent Vermarktungsquote. Diese bezieht sich auf die Anzahl der Adressen im Ort. „Wer mit uns einen Vertrag schließt, erhält einen kostenlosen Anschluss ins Haus gelegt“, führte er fort. NetCom bezeichnete er dabei als „verlässlichen Partner“, denn das Land sei zu 54 Prozent am Unternehmen beteiligt. „Wir wollen die Infrastruktur nicht an ausländische Investoren verkaufen“, ergänzte Binder.

Die Tarife für Internet, Telefon und IPTV gehen los bei 50 Mbit und gehen bis hin zu einem Gigabit, wobei Letzteres sofort verfügbar sein wird. Bei einem Gigabit liege der Preis für 24 Monate bei 69,90 Euro je Monat. Ab dem 25. Monat erhöhe sich dieser Preis auf 99,90 Euro, rechnete Account Manager Giacomo Stifanelli vor und warb dafür, dass die Gemeinderäte als „Multiplikatoren“ fungieren sollten, damit das schnelle Internet in Hirschberg umgesetzt werden kann.

Die NetCom-Vertreter ließen sich auch nach mehrfachen zweifelnden Nachfragen von Werner Volk (Freie Wähler), Thomas Scholz (SPD), Matthias Dallinger (CDU) und Jürgen Steinle (Grüne Liste Hirschberg) nicht von ihrem Optimismus abbringen: „Ich denke, wir knacken die 40 Prozent“, betonte Binder. hr

