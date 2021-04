Nach Abschluss der geplanten Sanierung der Autobahn 5 in Höhe von Hirschberg soll das Niederschlagswasser ins Grundwasser versickern. Über dieses Entsorgungskonzept berät der Ausschuss für Technik und Umwelt des Hirschberger Gemeinderates an diesem Mittwoch.

Die Autobahn GmbH plant ab Sommer 2021 die Instandsetzung der A 5 zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg. Bislang wird die Fahrbahn über Böschungen entwässert. Nun ist eine „dezentrale Muldenversickerung“ vorgesehen. Dazu werden in regelmäßigen Abständen Stauschwellen angeordnet, so dass die Mulden den Charakter von vielen kleinen Versickerungsanlagen bekommen.

Zur rechtlichen Ausgangslage heißt es in der Verwaltungsvorlage: „Da es sich nicht um einen Neu-, Um- oder Ausbau einer Straße, sondern um eine Instandhaltungsmaßnahme an einer bestehenden Straße handelt, müssen die in der Wasserschutzgebietsverordnung geforderten Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten nicht zwingend angewendet werden.“

Die A 5 liegt hier im Süden der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und im Norden des Einzugsgebiets des Wasserwerks Mannheim-Käfertal. Als betroffene Gemeinde wird Hirschberg gehört. Die Verwaltung empfiehlt Zustimmung.

