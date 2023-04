Wallfahrtskirche Leutershausen: Religiöses Kleinod der Region

Von Konstantin Groß

Die letzte Folge unseres Osterrätsels bietet den angemessenen Schluss- und Höhepunkt: die katholische Wallfahrtskirche St. Johannes im Hirschberger Ortsteil Leutershausen – sowohl religiöses als auch kunsthistorisches Kleinod der Region.

Auch wenn sie äußerlich betrachtet mit jeder mittelalterlichen Kapelle mithalten kann, so ist sie doch gerade mal etwas mehr als ein Jahrhundert alt. Seit 1907 steht sie in Sichtnähe des Schlosses des Grafen von Wiser. Bedeutend ist vor allem ihr Inneres: Einer der Altäre, Meisterwerke der Holzschnitzerei, nämlich der Marienaltar, enthält eine Schwarze Madonna. Alljährlich ist sie Ziel von Hunderten von Pilgern – und das seit fast 300 Jahren.

Noch länger währt die kirchliche Tradition an dieser Stelle der Badischen Bergstraße. Als ein Adeliger namens Liuthar im Jahre 877 sein gesamtes Eigentum dem Kloster Lorsch vermacht, da ist nicht nur erstmals von einem Ort Leutershausen die Rede, sondern auch von einem Kirchengebäude. Denn Liuthar übergibt auch eine Basilika. Sie steht an jener Stelle, an der sich heute die evangelische Kirche erhebt.

1556 wird in der Kurpfalz die Reformation eingeführt. Erst im Jahre 1696 sind in Leutershausen wieder Katholiken nachgewiesen; für ihre Gottesdienste dürfen sie die nun evangelische Kirche nutzen. Dazu wird der Chorraum durch eine Wand vom Kirchenschiff abgetrennt.

Die erste katholische Kirche nach der Kirchenspaltung entsteht 1737, als der Graf von Wiser vor seinem Schloss eine kleine Kapelle errichten lässt. Sie beherbergt ein Gnadenbild, eine Nachbildung der Schwarzen Madonna von Loreto. Schon für die damalige Zeit sind Pilgerfahrten zu dieser Madonna überliefert.

Im Jahre 1752 wird eine katholische Kirche im Barockstil errichtet – vor dem Wiser’schen Schloss, im rechten Winkel zur Loreto-Kapelle. Durch diese Kirche gelangt man direkt zum Gnadenbild. In dieser Zeit, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, erleben die Wallfahrten ihre Blütezeit. Die Teilnahme von mehr als 2000 Menschen ist überliefert.

Anfang des 20. Jahrhunderts reicht diese Kirche daher nicht mehr aus, ein Neubau wird beschlossen. Zu diesem Zweck kommt es zu einem Grundstückstausch zwischen der katholischen Kirche und dem Grafen. Dieser erhält das Grundstück der bisherigen Kirche vor dem Schloss und kann dadurch sein Areal am Stammsitz arrondieren. Dafür überlässt er der Kirche einen Teil seines Gemüsegartens mit der historischen Bezeichnung „Wassergarten“ – so genannt aufgrund der Nähe zum Dorfbach und zum Lindenbrunnen im alten Ortskern.

1907 schließlich ist die neue Kirche im damals üblichen neugotischen Stil fertig und wird Johannes dem Täufer gewidmet – wie ihre Vorgängerin, die abgerissen wird. Viele Ihrer Gegenstände sind jedoch auch im Neubau in Gebrauch: Die vergoldete Monstranz von 1760 mit feinen Goldschmiedearbeiten, geschmückt mit Halbedelsteinen; ein Kelch aus dem Jahre 1739; ein Kreuzreliquiar aus dem Jahre 1760 in Silber mit Halbedelsteinen und Rocailen verziert; ein Altarkruzifix von Mitte des 18. Jahrhunderts; manches mehr.

Zu einem für Geschichte und Leben der Kirche einschneidenden Ereignis wird der 15. August 1944. An jenem Tag legt Pfarrer Josef Merk ein Gelübde ab: Sollte seine Gemeinde den Zweiten Weltkrieg heil überstehen, werde alljährlich am „Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel“, wie Maria Himmelfahrt damals genannt wird, ein Dankgottesdienst stattfinden. Seither ist der 15. August zentraler Wallfahrtstag zur Schwarzen Madonna. Der in den 1950er Jahren amtierende Pfarrer Otto Fügle führt die Lichterprozession ein – zum Ende jedes Dankgottesdienstes ein eindrucksvolles Event, wie man heute sagen würde.

Ende der 1980 Jahre wird die Kirche erstmals umfassend saniert. Danach zeigen sich die Glasmalereien in den Fenstern des Chorraums und in der Gnadenkapelle in frischem Glanz. Im Mittelschiff wird die Übermalung der Holzdecke aus dem Jahre 1956 entfernt und damit die ursprüngliche Gestaltung freigelegt.

Doch in den 2010er Jahren zeigen sich erneut Schäden. Sogar Wasser tritt in die Kirche ein, eine umfassende Sanierung wird unerlässlich. Die Gesamtkosten betragen mehr als 900 000 Euro. Abzüglich der Förderung durch öffentliche und kirchliche Zuschussgeber bleiben 100 000 Euro an der örtlichen Kirchengemeinde hängen – Anlass und Notwendigkeit zugleich für viele ideenreiche Benefiz-Aktivitäten.

Die Kirche ist eine von acht in der insgesamt fünf Pfarrgemeinden umfassenden Seelsorge-Einheit Weinheim-Hirschberg. Einer ihrer beiden Pfarrer und seit 2016 für Hirschberg zuständig ist Stephan Seiler. Sein 25. Priesterjubiläum feiert er am 21. Mai hier, in St. Johannes.